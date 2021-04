Phuket Abalone Farm Co.,Ltd. 62 Yaovaroj 1 Rd., Phuket VILLA1 ,Phuket 83000, ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000, Thailand

Graze at the Abalone Farm This farm has an on-site restaurant serving international and Chinese food, and—of course—abalone. These slow-growing mollusks are bred in tanks, and served fresh in the restaurant.