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Adam Wisniewski
AFAR Contributor
Adam Wisniewski is an Atlanta-based writer and editor who covers travel, technology, and food.
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