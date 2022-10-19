David Koenig

David Koenig

MORE RECENT ARTICLES
With this acquisition, JetbBlue aims to "create a high-quality, low-fare national challenger" to American, United, Delta, and Southwest.
Air Travel News
JetBlue Purchase of Spirit Just Got a Step Closer to Becoming Reality
October 19, 2022 01:00 PM
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David Koenig
Summer Is off to a Rocky Start as Airlines Cancel Thousands of Flights
Air Travel News
Summer Is off to a Rocky Start as Airlines Cancel Thousands of Flights
June 17, 2022 06:53 PM
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David Koenig
Why More Than 2,800 Flights Were Canceled Over Memorial Day Weekend
Air Travel News
Why More Than 2,800 Flights Were Canceled Over Memorial Day Weekend
May 31, 2022 08:30 PM
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David Koenig
Don’t Want to Fly With Unmasked Passengers? Call Your Airline
Air Travel News
Don’t Want to Fly With Unmasked Passengers? Call Your Airline
April 25, 2022 12:51 PM
 · 
David Koenig
JetBlue Has Put in Surprise Bid for Spirit Airlines
Air Travel News
JetBlue Has Put in Surprise Bid for Spirit Airlines
April 6, 2022 12:46 PM
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David Koenig
Frontier’s Bid for Spirit Could Mean More Low-Cost Fares on More Routes
Air Travel News
Frontier’s Bid for Spirit Could Mean More Low-Cost Fares on More Routes
February 7, 2022 03:34 PM
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David Koenig
5G Rollout Delayed After Airlines Warn of Major Disruptions
Air Travel News
5G Rollout Delayed After Airlines Warn of Major Disruptions
January 18, 2022 04:10 PM
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Associated Press (AP)
Why American Airlines Just Canceled Hundreds of Flights
Air Travel News
Why American Airlines Just Canceled Hundreds of Flights
November 2, 2021 04:06 PM
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David Koenig
American, JetBlue, and Southwest Are Now Mandating Employee Vaccinations, Too
Air Travel News
American, JetBlue, and Southwest Are Now Mandating Employee Vaccinations, Too
October 5, 2021 02:39 PM
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David Koenig
United Employees Who Won’t Get Vaccinated Face Unpaid Leave or Termination
Air Travel News
United Employees Who Won’t Get Vaccinated Face Unpaid Leave or Termination
September 10, 2021 02:26 PM
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David Koenig
Tourism Groups Push U.S. Government to Eliminate International Travel Restrictions
Tips + News
Tourism Groups Push U.S. Government to Eliminate International Travel Restrictions
March 24, 2021 02:27 PM
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David Koenig
Several U.S. Airlines Ban Emotional-Support Animals
Air Travel News
Several U.S. Airlines Ban Emotional-Support Animals
January 8, 2021 01:29 PM
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David Koenig
Boeing Max to Fly Again Nearly Two Years After Deadly Crashes
Air Travel News
Boeing Max to Fly Again Nearly Two Years After Deadly Crashes
November 18, 2020 04:42 PM
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David Koenig
Can You Properly Socially Distance on an Airplane?
Air Travel News
Can You Properly Socially Distance on an Airplane?
May 7, 2020 02:03 PM
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David Koenig
All Emotional Support Animals Could Be Banned From Planes Soon
Air Travel News
All Emotional Support Animals Could Be Banned From Planes Soon
January 23, 2020 01:37 PM
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David Koenig
Another Boeing 737 Max Hitch Could Further Delay Groundings
Air Travel News
Another Boeing 737 Max Hitch Could Further Delay Groundings
June 27, 2019 04:41 PM
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David Koenig
Grounded Boeing Max Jets Could Mean Higher Summer Airfares
Air Travel News
Grounded Boeing Max Jets Could Mean Higher Summer Airfares
May 3, 2019 03:35 PM
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David Koenig
United Is Adding 1,600 Premium Seats to Its Fleet
Air Travel News
United Is Adding 1,600 Premium Seats to Its Fleet
February 7, 2019 02:55 PM
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David Koenig
Drone Sightings Keep Grounding Flights—Here’s Why That Keeps Happening
Air Travel News
Drone Sightings Keep Grounding Flights—Here’s Why That Keeps Happening
January 24, 2019 11:20 AM
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David Koenig