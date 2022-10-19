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Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
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David Koenig
MORE RECENT ARTICLES
Air Travel News
JetBlue Purchase of Spirit Just Got a Step Closer to Becoming Reality
October 19, 2022 01:00 PM
·
David Koenig
Air Travel News
Summer Is off to a Rocky Start as Airlines Cancel Thousands of Flights
June 17, 2022 06:53 PM
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David Koenig
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Why More Than 2,800 Flights Were Canceled Over Memorial Day Weekend
May 31, 2022 08:30 PM
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David Koenig
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Don’t Want to Fly With Unmasked Passengers? Call Your Airline
April 25, 2022 12:51 PM
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David Koenig
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JetBlue Has Put in Surprise Bid for Spirit Airlines
April 6, 2022 12:46 PM
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David Koenig
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Frontier’s Bid for Spirit Could Mean More Low-Cost Fares on More Routes
February 7, 2022 03:34 PM
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David Koenig
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5G Rollout Delayed After Airlines Warn of Major Disruptions
January 18, 2022 04:10 PM
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Associated Press (AP)
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Why American Airlines Just Canceled Hundreds of Flights
November 2, 2021 04:06 PM
·
David Koenig
Air Travel News
American, JetBlue, and Southwest Are Now Mandating Employee Vaccinations, Too
October 5, 2021 02:39 PM
·
David Koenig
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United Employees Who Won’t Get Vaccinated Face Unpaid Leave or Termination
September 10, 2021 02:26 PM
·
David Koenig
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Tourism Groups Push U.S. Government to Eliminate International Travel Restrictions
March 24, 2021 02:27 PM
·
David Koenig
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Several U.S. Airlines Ban Emotional-Support Animals
January 8, 2021 01:29 PM
·
David Koenig
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Boeing Max to Fly Again Nearly Two Years After Deadly Crashes
November 18, 2020 04:42 PM
·
David Koenig
Air Travel News
Can You Properly Socially Distance on an Airplane?
May 7, 2020 02:03 PM
·
David Koenig
Air Travel News
All Emotional Support Animals Could Be Banned From Planes Soon
January 23, 2020 01:37 PM
·
David Koenig
Air Travel News
Another Boeing 737 Max Hitch Could Further Delay Groundings
June 27, 2019 04:41 PM
·
David Koenig
Air Travel News
Grounded Boeing Max Jets Could Mean Higher Summer Airfares
May 3, 2019 03:35 PM
·
David Koenig
Air Travel News
United Is Adding 1,600 Premium Seats to Its Fleet
February 7, 2019 02:55 PM
·
David Koenig
Air Travel News
Drone Sightings Keep Grounding Flights—Here’s Why That Keeps Happening
January 24, 2019 11:20 AM
·
David Koenig