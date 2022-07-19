Danica Kirka

Danica Kirka

AFAR Contributor
MORE RECENT ARTICLES
A police officer givers water to a British soldier outside London's Buckingham Palace during extreme heat on July 18.<br/>
Trending News
Europe’s Record-Breaking Heat Wave Keeps Getting Hotter
July 19, 2022 04:48 PM
 · 
Danica Kirka
Netherlands Go Back Into Lockdown for Holidays
COVID + Travel
Netherlands Go Back Into Lockdown for Holidays
December 20, 2021 04:18 PM
 · 
Danica Kirka
British Airways and American Airlines Plan COVID-19 Testing for U.S. Travelers
Air Travel News
British Airways and American Airlines Plan COVID-19 Testing for U.S. Travelers
November 18, 2020 12:18 PM
 · 
Danica Kirka
British Airways CEO Replaced as Company Fights for Survival
Air Travel News
British Airways CEO Replaced as Company Fights for Survival
October 12, 2020 06:27 PM
 · 
Danica Kirka
Passengers Left Stranded After British Airline Closes Its Doors
Air Travel News
Passengers Left Stranded After British Airline Closes Its Doors
March 5, 2020 07:50 PM
 · 
Danica Kirka
500,000 Customers Impacted in British Airways Data Breach
Tips + News
500,000 Customers Impacted in British Airways Data Breach
July 8, 2019 04:04 PM
 · 
Danica Kirka