Casa Cuatro (Gastronomía, Arte y Diseño) Allende 7, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., Mexico

Amazing View + Artisanal Delights We stumbled upon Casa Cuatro wandering the streets of Guanajuato. Pushing open the door we found beautiful art, jewelry, ceramic work and a couple of cool + trendy restaurants including Casa Mídi. Make your way up to the terrace for a sweeping view of this colorful city. You won't be disappointed.