Nina K Hahn

Nina Kokotas Hahn

MORE RECENT ARTICLES
Tarcoles, a small fishing village on the Gulf of Nicoya on the Pacific Coast of Costa Rica.
Outdoor Adventure
10 Can’t Miss Things to Do in Costa Rica, From Wild Beaches to Local Coffee
July 8, 2025 05:08 PM
 · 
Nina Kokotas Hahn
Park City, Utah is an excellent destination to ski and apres-ski.
Winter Sports
11 U.S. Ski Resorts Every Skier Needs to Experience
December 9, 2024 01:39 PM
 · 
Frederick Reimers
CostaRica__Pejibaye_JohnDesarnophoto_Shutterstock.jpg
Food + Drink
A Guide to Costa Rican Food: 10 Essential Dishes to Eat in Costa Rica
September 14, 2023 07:55 AM
 · 
Nina Kokotas Hahn
The Best Costa Rica Surf Camps for Every Type of Surfer
Water Sports
The Best Costa Rica Surf Camps for Every Type of Surfer
August 9, 2023 01:58 PM
 · 
Deb Hopewell
Taking in the views of the city by boat is one of the best ways to get a sense of the scale of Chicago's architecture.
Art + Culture
Chicago Is Known for Its Incredible Architecture—Here’s How to See It
October 24, 2022 01:59 PM
 · 
Nina Kokotas Hahn
A Perfect Day in Chicago with Rose Mary Chef Joe Flamm
Cities We Love
A Perfect Day in Chicago With Rose Mary Chef Joe Flamm
December 1, 2021 02:59 PM
 · 
Nina Kokotas Hahn
The Best New Restaurants in Chicago
Cities We Love
The Best New Restaurants in Chicago
December 1, 2021 12:53 PM
 · 
Nina Kokotas Hahn