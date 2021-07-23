Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Podcasts
Unpacked
Travel Tales
View From Afar
Magazine
Read the Latest Issue
Subscribe
Gift a Subscription
Renew + Manage
Newsletter
Menu
Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Podcasts
Unpacked
Travel Tales
View From Afar
Magazine
Read the Latest Issue
Subscribe
Gift a Subscription
Renew + Manage
Newsletter
Frances D’Emilio
MORE RECENT ARTICLES
COVID + Travel
Italy to Require COVID Pass to Enter Museums, Restaurants
July 23, 2021 06:19 PM
·
Frances D’Emilio
Cruise News
Italy to Ban Mammoth Cruise Ships From Venice as of August 1
July 14, 2021 10:47 AM
·
Frances D’Emilio
Cruise
First Mediterranean Cruise Sets Sail With Mandatory Coronavirus Tests
August 17, 2020 05:34 PM
·
Frances D’Emilio
Tips + News
Amid Europe’s Virus Spike, More Countries Make Masks Mandatory
July 24, 2020 02:58 PM
·
Frances D’Emilio
Tips + News
Can a New Barrier System Protect Venice From Future Floods?
July 10, 2020 06:41 PM
·
Frances D’Emilio
Tips + News
Italy Eases Lockdown, Slowly Begins Reopening
May 4, 2020 06:53 PM
·
Nicole Winfield
Art + Architecture
Portrait Found in Gallery’s Walls Verified as Missing Klimt
January 21, 2020 12:53 PM
·
Charlene Pele
Tips + News
These 5 Things Are Now Officially Against the Law in Rome
June 10, 2019 06:39 PM
·
Frances D’Emilio