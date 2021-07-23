Frances D'Emilio

Frances D’Emilio

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Italy to Require COVID Pass to Enter Museums, Restaurants
COVID + Travel
Italy to Require COVID Pass to Enter Museums, Restaurants
July 23, 2021 06:19 PM
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Frances D’Emilio
Italy to Ban Mammoth Cruise Ships From Venice as of August 1
Cruise News
Italy to Ban Mammoth Cruise Ships From Venice as of August 1
July 14, 2021 10:47 AM
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Frances D’Emilio
First Mediterranean Cruise Sets Sail With Mandatory Coronavirus Tests
Cruise
First Mediterranean Cruise Sets Sail With Mandatory Coronavirus Tests
August 17, 2020 05:34 PM
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Frances D’Emilio
Amid Europe’s Virus Spike, More Countries Make Masks Mandatory
Tips + News
Amid Europe’s Virus Spike, More Countries Make Masks Mandatory
July 24, 2020 02:58 PM
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Frances D’Emilio
Can a New Barrier System Protect Venice From Future Floods?
Tips + News
Can a New Barrier System Protect Venice From Future Floods?
July 10, 2020 06:41 PM
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Frances D’Emilio
Italy Eases Lockdown, Slowly Begins Reopening
Tips + News
Italy Eases Lockdown, Slowly Begins Reopening
May 4, 2020 06:53 PM
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Nicole Winfield
Portrait Found in Gallery’s Walls Verified as Missing Klimt
Art + Architecture
Portrait Found in Gallery’s Walls Verified as Missing Klimt
January 21, 2020 12:53 PM
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Charlene Pele
These 5 Things Are Now Officially Against the Law in Rome
Tips + News
These 5 Things Are Now Officially Against the Law in Rome
June 10, 2019 06:39 PM
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Frances D’Emilio