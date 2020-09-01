Nicole Winfield

AFAR Contributor

Associated Press correspondent based in Rome, covering Vatican, Italy

MORE RECENT ARTICLES
Venice Film Festival Debuts With Fewer Hollywood Stars and Face Masks Required
Festivals + Events
Venice Film Festival Debuts With Fewer Hollywood Stars and Face Masks Required
September 1, 2020 01:43 PM
 · 
Nicole Winfield
Italy Eases Lockdown, Slowly Begins Reopening
Tips + News
Italy Eases Lockdown, Slowly Begins Reopening
May 4, 2020 06:53 PM
 · 
Nicole Winfield
Venice Cancels Carnival as Italy Faces Europe’s Largest Coronavirus Outbreak
Travel Tips + Etiquette
Venice Cancels Carnival as Italy Faces Europe’s Largest Coronavirus Outbreak
February 24, 2020 11:23 AM
 · 
Paolo Santalucia