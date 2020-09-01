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Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
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Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
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History + Culture
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Nicole Winfield
AFAR Contributor
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Associated Press correspondent based in Rome, covering Vatican, Italy
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