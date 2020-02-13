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Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Cruises
Family-Friendly Trips
Friend Getaways
History + Culture
Romantic Getaways
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Christine Ajudua
AFAR Contributor
MORE RECENT ARTICLES
Travel for Good
How to Travel Ethically in Sub-Saharan Africa
February 13, 2020 09:38 AM
·
Christine Ajudua
History + Culture
What Charleston’s New Memorial to Victims of Church Shooting Will Mean for the City
July 3, 2019 05:15 PM
·
Christine Ajudua
History + Culture
How Alabama’s New Memorial to Victims of Lynching Could Change America
July 30, 2018 04:55 PM
·
Christine Ajudua
Solo Travel
8 Travel Companies that Celebrate Solo Travelers
April 20, 2016 05:51 PM
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Christine Ajudua
Restaurants + Cafés
At This New Dutch Pop-Up, the Cool Kids Eat Alone
February 10, 2016 07:49 PM
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Christine Ajudua
Art + Culture
This Is Proof that Finland Is One of the World’s Most Welcoming Countries
February 10, 2016 05:13 PM
·
Christine Ajudua
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How to Be a Hermit for 24 Hours
February 10, 2016 05:08 PM
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Christine Ajudua
Other
How Hilton is Using Mobile Technology in its Hotels
May 4, 2015 04:31 PM
·
Christine Ajudua
Other
Now Boarding: A No Fuss Trip through the Airport
May 4, 2015 12:30 PM
·
Christine Ajudua