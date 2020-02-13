Christine Ajudua

AFAR Contributor
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How to Travel Ethically in Sub-Saharan Africa
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February 13, 2020 09:38 AM
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Christine Ajudua
What Charleston’s New Memorial to Victims of Church Shooting Will Mean for the City
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What Charleston’s New Memorial to Victims of Church Shooting Will Mean for the City
July 3, 2019 05:15 PM
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Christine Ajudua
How Alabama’s New Memorial to Victims of Lynching Could Change America
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July 30, 2018 04:55 PM
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Christine Ajudua
8 Travel Companies that Celebrate Solo Travelers
Solo Travel
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Christine Ajudua
At This New Dutch Pop-Up, the Cool Kids Eat Alone
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February 10, 2016 07:49 PM
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Christine Ajudua
This Is Proof that Finland Is One of the World's Most Welcoming Countries
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This Is Proof that Finland Is One of the World’s Most Welcoming Countries
February 10, 2016 05:13 PM
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Christine Ajudua
How to Be a Hermit for 24 Hours
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How to Be a Hermit for 24 Hours
February 10, 2016 05:08 PM
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Christine Ajudua
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How Hilton is Using Mobile Technology in its Hotels
May 4, 2015 04:31 PM
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Christine Ajudua
Other
Now Boarding: A No Fuss Trip through the Airport
May 4, 2015 12:30 PM
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Christine Ajudua