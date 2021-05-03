Samuel Petrequin

AFAR Contributor

Reporter with The Associated Press in Brussels. Previously London, Paris. News, sports.

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