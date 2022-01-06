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Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Cruises
Family-Friendly Trips
Friend Getaways
History + Culture
Romantic Getaways
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Flora Tsapovsky
AFAR Contributor
MORE RECENT ARTICLES
Solo Travel
The “Guardians” Helping Keep Women Travelers Safe
January 6, 2022 02:33 PM
·
Flora Tsapovsky
Restaurants + Cafés
Vodka! Borscht! Toasts! Inside the World of Russian-Style Restaurants
February 10, 2020 01:21 PM
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Flora Tsapovsky
Books
9 Delightful Picture Books to Inspire Tiny Travelers
April 2, 2019 02:23 PM
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Flora Tsapovsky
Packing Tips + Gear
Stylish Walking Shoes for Travel That Are Actually Comfortable
September 17, 2018 06:47 PM
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Flora Tsapovsky
Food + Drink
The World Opens Its Kitchens to Displaced Chefs for the Refugee Food Festival
June 6, 2018 04:02 PM
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Flora Tsapovsky
Art + Architecture
The Off-the-Beaten-Path Art Tours You Need to Experience
May 3, 2017 03:11 PM
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Flora Tsapovsky