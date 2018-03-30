Megan Krigbaum

AFAR Contributor

Megan is a writer covering wine and travel.

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The Summer Wine Experience You Won’t Want to Miss in Vienna
Beer, Wine, + Spirits
The Summer Wine Experience You Won’t Want to Miss in Vienna
March 30, 2018 01:46 PM
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Megan Krigbaum
America’s Best Drinking City Isn’t Where You Think It Is
Bars + Nightlife
America’s Best Drinking City Isn’t Where You Think It Is
December 7, 2017 02:19 PM
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Megan Krigbaum
Avant-Garde Chef Grant Achatz Reinvents the Hotel Cocktail Bar in NYC
Bars + Nightlife
Avant-Garde Chef Grant Achatz Reinvents the Hotel Cocktail Bar in NYC
October 4, 2017 11:27 AM
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Megan Krigbaum