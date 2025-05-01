Marielle Wakim

Marielle Wakim

AFAR Contributor
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An Insider’s Guide to Little Tokyo, Los Angeles
History + Culture
This L.A. Neighborhood Transports You to Japan—No Flight Required
May 1, 2025 02:52 PM
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Mae Hamilton
“Once Upon a Time . . . in Hollywood” Filming Locations You Can Visit in Los Angeles
Art + Culture
“Once Upon a Time . . . in Hollywood” Filming Locations You Can Visit in Los Angeles
July 26, 2019 11:30 AM
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Marielle Wakim
Eat and Drink With the Ghosts of Old Hollywood at Musso & Frank
Restaurants + Cafés
Eat and Drink With the Ghosts of Old Hollywood at Musso & Frank
July 26, 2019 11:29 AM
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Marielle Wakim