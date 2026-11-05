Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Cruises
Family-Friendly Trips
Friend Getaways
History + Culture
Romantic Getaways
Shopping
Sports + Adventure
Wellness
Podcasts
Unpacked
Travel Tales
View From Afar
Magazine
Read the Latest Issue
Subscribe
Gift a Subscription
Manage + Renew
Newsletter
Menu
Destinations
Where to Go Next
United States
Africa
Asia
Caribbean
Europe
Middle East
North + Central America
South America
Oceania
Trip Ideas
Accessible Travel
Art + Culture
Beaches + Islands
Cities Escapes
Cruises
Family Travel
Food + Drink
Health + Wellness
Holiday Travel
LGBTQ Travel
Outdoor Adventure
Road Trips
Safaris
Solo Travel
Style + Design
Train Trips
Weekend Getaways
Travel Tips
Loyalty + Rewards
Packing Tips + Gear
Visas + Passports
News
Air Travel News
Cruise News
Trending Travel News
Hotels
Hotels We Love
Hotel News + Openings
Hotel Reviews
All Hotels
Journeys
Cruises
Family-Friendly Trips
Friend Getaways
History + Culture
Romantic Getaways
Shopping
Sports + Adventure
Wellness
Podcasts
Unpacked
Travel Tales
View From Afar
Magazine
Read the Latest Issue
Subscribe
Gift a Subscription
Manage + Renew
Newsletter
Liza Weisstuch
Afar contributor
Liza Weisstuch writes about drinks, food, and travel for Afar and other publications.
MORE RECENT ARTICLES
Fall 2026
This Cider Trail in Norway Is the Best Kind of Fruit Loop
November 5, 2026 10:12 AM
·
Liza Weisstuch