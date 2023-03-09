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Emily Nathan

AFAR Contributor

Emily, formerly a New York art critic, is a Copenhagen-based writer and journalist.

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Emily Nathan