La Llibertària, Carrer dels Tallers, 48 48 Carrer dels Tallers

Try an exclusive beer on tap at La Llibertària Wash down traditional tapas like Spanish omelet or breaded calamari with the bar's exclusive beer, Premium La Llibertària, or sip your favorite gin tonic and munch on the bar's specialty, a tripe sandwich.



Opening hours are Monday through Thursday 10am until 2:30am, Fridays 10am until 3am, Saturdays 12pm to 3am, and Sundays 12pm to 2am.