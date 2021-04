Kumai Kumai, Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia

A Peek into Kalimantan Culture In Kumai, central Kalimantan, the indoor market is a modern mall of individual open stalls brimming with colorful displays including this glimpse of contemporary garb in Borneo.