Casa Anita Colomer, Plaça Bisbe Oliva

Snap shots of Modernista details at Casa Anita Colomer Search out Casa Anita Colomer, a Modernista home designed by Josep Maria Pericas i Morros. Zoom in on Art Nouveau details like the wrought iron balcony, unusual window shapes, creative ceramic tile accents and a heavy wooden door.